YOHO WEST今開價　地皮兩度流標　8年前補地價15億、每呎1500元

由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第一期，預計今日（20日）公布首張價單。項目位於天水圍市地段第23號，屬天水圍輕鐵天榮站上蓋項目，由新地在2015年2月奪得，項目補地價金額逾15.18億元，其總樓面約98萬平方呎，每平方呎補地價約1,500元，料分兩期發展共提供1,976伙，設有3座住宅大樓。



翻查資料，該項目在2013年及2014年曾兩度流標，其中於2013年港鐵首次推出招標，但收到兩家發展商提交的意見文件，並未有該項目的正式標書，成首個港鐵項目招標「零標書」個案。

+ 4

曾兩度流標 新地以逾15.18億元補地價奪得

直至同年12月，港鐵再就項目再作第二次招標，並加入三項條款防止再度流標，其中包括發展商只須提交「一口」地價、毋須與港鐵分紅，及港鐵負責重置輕鐵站的前期工程費約4.1億元等，最終亦只接獲3份標書，包括長實、新地及信置入標，但因投標方案未見理想，項目二度流標收場。

至於，今日預計公布首張價單的YOHO WEST第一期，提供1,393伙，發展商曾表示樓盤定價將會參考鐵路沿線項目，而示範單位將於價單公佈後對外開放參觀，項目預計關鍵日期為2024年9月30日。

↓↓第2A座36樓A1室經改動連裝修示範單位↓↓