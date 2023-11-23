辣招窒礙市區重建　議員龍漢標促政府全面撤辣、優化強拍制度

施政報告推出樓市減辣措施，不過地產界人士仍然爭取全面撤辣。立法會龍漢標議員表示，希望政府可以盡快全面撤辣，並優化強拍制度促進市區重建的政策目標。



龍漢標指出，希望政府可以盡快全面撤辣，因為特首施政報告的另一亮點，正是為促進市區重建，建議放寬強拍門檻。自從實施辣招之後，發展商併購舊樓重建，要先繳付樓價30%的印花稅，等到重建時才能夠申請部分退稅；即使「減咗辣」，仍要先付15%，辣招稅已經變成窒礙市區重建的絆腳石。

減辣後收購重建仍需先付辣稅15%

他又表示，在今天高息環境下，時間就是敵人，資金綁得越耐，成本就變得越高，最終會令重建發展停滯不前。要盡快全面撤辣，優化強拍制度，才可以全方位配合特首促進市區重建的政策目標。

地產建設商會秘書長龍漢標。（盧翊銘攝）

至於北部都會發展方面，他指出，北部都會區發展能否成功，很大程度上是建基於基建設施能否如期落實，因此融資是至關重要。期待財政司司長所帶領的「大型發展項目融資委員會」和「大型發展項目融資辦公室」盡早提出具體建議。

配合北都發展，施政報告宣佈會加推兩鐵一路新項目，包括北環線東延線，新界東北線，以及北都公路（新界北新市鎮段）。龍漢標指，都市發展必須基建先行，因此十分支持加推兩鐵一路的建議。不過，啟德單軌鐵路的無疾而終實在前車可鑑，強調產業和居民遷入北都的時候，區內的交通配套必須按照時間表全部到位。

促解決建造業人手長期短缺問題

至於施政報告宣佈，政府會推出更多精簡程序的行政措施，以加快造地和發展流程，龍漢標表示支持。又指要發展基建，發展北都，發展交椅洲人工島，以至加快公私營房屋供應，必須解決建造業人手長期短缺的問題。他表示，留意到建造業輸入勞工計劃首輪申請批出了20項工程，不過全數都是屬於公營工程。事實上，私營工程同樣欠缺人手。