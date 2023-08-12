龍漢標指加息增加供樓成本　籲政府從速撤銷樓市辣招

地產及建造界立法會議員龍漢標日前出席有關加快造地建屋（發展商和建造業專才）的公眾諮詢時表示，辣招需求管理措施，由最初推出時所謂非常時期的非常措施，至今已經橫跨13年，面對大環境急劇變化，息口上升、樓市下行、市區老化急需重建等等，辣招依然一成不變。



他指出，美國為了壓抑通脹，短短兩年內強力加息至超過5厘，現時息率係15年來的高位。香港同樓按有關的息口亦跟隨上升，供樓人士百上加斤，供樓成本大增自然亦令炒家絕跡。根據稅局截至今年6月的數據，無論係買家印花稅抑或額外印花稅，宗數與收入都大幅回落。樓市的所謂小陽春只是曇花一現，成交從4月開始已經回復回落趨勢，加息壓力對經濟的影響非同小可。

地產及建造界立法會議員龍漢標。（盧翊銘攝）

應考慮逐步放寬辣招

他又認為，辣招已破壞了市民的置業階梯，30%的從價印花稅更成為了舊區重建的跘腳石，與特區政府加快造地建屋政策背道而馳。再者，辣招也不利於搶人才，因為人才置業時要先徵辣稅，待7年後成永久居民時才退回，當中不計利息，認為沒有吸引力。

他指出，各項數據都顯示，辣招已經完成其需求管理之任務，並正在對經濟復甦造成破壞性的打擊。決定香港經濟是要重踏升軌還是繼續下行，現時已到臨界點。建議政府應從速撤辣，就算未能做到全撤，亦應考慮逐步放寬。撤辣可以降低置業成本吸引人才來港，又可以重建置業階梯，兼且推動舊樓收購，加快重建老舊社區。