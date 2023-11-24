裕泰興馬頭角新盤城軒快推出　料下周二開價、首批約30伙

由裕泰興家族持有的馬頭角美善同道6至10號重建項目城軒，上周上載樓書後，今日（24日）首度開放兩伙有裝修及清水示範單位，並即日開放予公眾參觀。項目最快於下周二公布首張價單，首張料提供30伙單位，預計項目於12月2日首輪發售。



裕泰興董事總經理羅秉業表示，項目於2012年完成收購，至今已歷時10年。項目今年7月取得滿意紙，今日即日開放示範單位參觀。

裕泰興董事總經理羅秉晉透露，首張價單提供3種付款方式，折扣方面會提供7.5%代付厘印費優惠。

城軒提供48伙，設兩種戶型，包括兩房及三房一套間隔，實用面積分別為510平方呎及708平方呎。發展商指，項目最快本月底以價單形式開售，首張價單將不少於30伙，短期內會公佈銷售詳情。

項目為單幢式住宅，樓高33層，全盤提供56伙。當中6樓至12樓、15樓至17樓、19樓至23樓及25樓至32樓為標準樓層，每層設有A、B兩伙單位及兩部升降機。而33樓則同樣為A、B兩伙天台特色戶，分別附連386及414平方呎天台。大廈的2樓及3樓為停車場，僅提供6個車位，而5樓為會所及花園平台。

項目共48伙 僅提供2種戶型

戶型分佈方面，項目只提供A、B室兩種戶型，分別為面積510平方呎，兩房間隔，及708平方呎，三房間隔。兩種戶型各設24伙。而項目33樓為2伙天台特色戶，面積間隔與標準戶型一樣，分別額外設有386或414平方呎天台。不過單位内不設樓梯通往天台，料業主需通過消防樓梯前往。

2年前斥1.85億補地價

翻查資料，裕泰興家族於2011年作價1億元透過舊樓強拍統一上址業權，以其總樓面面積約2.16萬平方呎計，每呎樓面達4,629元。集團其後再於2021年1月完成約1.85億元補地價作契約修訂，涉及住宅樓面面積約36,006平方呎，折合每平方呎補地價約5,134元。以此推斷，項目每呎成本大約7,900元。