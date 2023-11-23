YOHO WEST第一期示位首日錄4000參觀人次　擬明日加推

由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第一期昨日首度對外開放示範單位參觀，今日（23日）開始收票。新地代理總經理胡致遠表示，該盤首日單日錄逾4,000參觀人次，料收票情況理想，最快明日加推單位應市。

Indigo Living業務發展總監莫麗賢表示，指定開放式至三房單位可獲贈傢俬套餐， 視乎戶型提供6至17件的家俬，於收樓前送到單位內。

新地代理總經理胡致遠（左）、Indigo Living業務發展總監莫麗賢（右）

↓↓天榮站YOHO WEST首日參觀現場↓↓

首批280伙 折實入場299.9萬元

首批280伙戶型涵蓋一房至三房。其中一房佔28伙、兩房佔175伙、三房佔77伙。以最高折扣13.5%計，折實售價由299.9萬元至721.4萬元，折實呎價由10,004元至12,812元。當中入場單位為3A座5樓A9室，實用面積295平方呎，折實售價299.9萬元，呎價10,166元。首張價單價值16.4億元。

YOHO WEST第1期提供1393伙 明年9月落成

天水圍天榮站上蓋項目YOHO WEST，共提供1,976伙單位，而第1期則涉1,393伙，預計2024年9月底落成。項目總樓面約98萬平方呎，將發展成住宅社區，項目設有3座住宅大樓，以中小型單位為主，並設有設零售設施，零售樓面約2,000平方呎。樓盤關鍵日期為2024年9月30日。