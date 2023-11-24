裕泰興土瓜灣新盤城軒示位曝光　外望啟德體育園及海景｜直擊

由裕泰興家族持有的土瓜灣美善同道6至10號重建項目城軒，全盤僅提供A、B室兩種戶型，一梯兩伙。今日（24日）首度曝光現樓示範單位，包括有裝修及清水單位各一，並即日開放予公眾參觀。



首先為26樓A室連裝修單位，實用面積510平方呎，兩房間隔。單位以暖色為主調，配合木質家具及地板。客飯廳呈長方形設計，方正實用。飯廳放置了一張4人餐桌，而客廳內擺放了兩張灰色布藝梳發及黑色茶几，外連露台。客廳前方的電視牆設有儲物櫃方便收納。廚房設有長型工作台，配備基本家電，外連工作平台。

睡房方面，其中一間設有地台升高睡床位置，貼近窗邊方便欣賞景觀，同時增加收納空間。而主人房則放置了一張雙人床，床尾貼近儲物櫃，單邊落床。床左側為窗台位置，右側放置書枱。

↓↓26樓A室有裝修單位↓↓

+ 2

然後為26樓B室連裝修單位，實用面積708平方呎，三房間隔。單位以米色為主調，配合淺木色家具。客飯廳呈長方形設計，客廳擺放一套米色4人餐桌，飯廳配備梳發及茶几，電視作嵌入式設計，外連露台。

睡房方面，其中一間設置為書房，窗台位置佈置成一個休息角落，書桌設於左側。主人房中央放置了特大雙人床，可三邊落床。睡房面向的三邊都設有玻璃窗，採光充足，而且可以被窗外景觀280度包圍。

↓↓26樓B室有裝修單位↓↓

+ 5

其餘兩伙分別為A、B室的無改動示範單位，設於33樓。單位間隔方正，全部已鋪上淺色木紋地磚。睡房與露台為同一座向，遠眺可望見啟德體育園及少量海景。

↓↓33樓A、B室無改動單位↓↓

+ 8

城軒提供48伙，設兩種戶型，包括兩房及三房一套間隔，實用面積分別為510平方呎及708平方呎。發展商指，項目最快本月底以價單形式開售，首張價單將不少於30伙，短期內會公佈銷售詳情。

項目為單幢式住宅，樓高33層，全盤提供56伙。當中6樓至12樓、15樓至17樓、19樓至23樓及25樓至32樓為標準樓層，每層設有A、B兩伙單位及兩部升降機。而33樓則同樣為A、B兩伙天台特色戶，分別附連386及414平方呎天台。大廈的2樓及3樓為停車場，僅提供6個車位，而5樓為會所及花園平台。

項目共48伙 僅提供2種戶型

戶型分佈方面，項目只提供A、B室兩種戶型，分別為面積510平方呎，兩房間隔，及708平方呎，三房間隔。兩種戶型各設24伙。而項目33樓為2伙天台特色戶，面積間隔與標準戶型一樣，分別額外設有386或414平方呎天台。不過單位内不設樓梯通往天台，料業主需通過消防樓梯前往。

2年前斥1.85億補地價

翻查資料，裕泰興家族於2011年作價1億元透過舊樓強拍統一上址業權，以其總樓面面積約2.16萬平方呎計，每呎樓面達4,629元。集團其後再於2021年1月完成約1.85億元補地價作契約修訂，涉及住宅樓面面積約36,006平方呎，折合每平方呎補地價約5,134元。以此推斷，項目每呎成本大約7,900元。