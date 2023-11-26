天榮站YOHO WEST第一期累收近1萬票　超額認購逾21倍

由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第一期，收票反應理想。市場消息指，截至今天（11月26日），YOHO WEST 已累收近萬個購樓意向登記。以項目推出兩張價單合共443伙計，超額認購逾21倍。

該盤首批280伙戶型涵蓋一房至三房。其中一房佔28伙、兩房佔175伙、三房佔77伙。該批單位折實平均呎價10,888元。以最高折扣13.5%計，折實售價由299.9萬元至721.4萬元，折實呎價由10,004元至12,812元。當中入場單位為3A座5樓A9室，實用面積295平方呎，折實售價299.9萬元，呎價10,166元。首張價單價值16.4億元。

及後該盤加推價單第2號，涉及163伙，折實平均呎價11,633元，折實入場費351.94萬元，屬一房間隔。發展商表示，該批單位包括首度推出的內園景及向南望天水圍公園單位，定價反映座向與景觀的不同，屬原價加推。

YOHO WEST第1期提供1393伙 明年9月落成

天水圍天榮站上蓋項目YOHO WEST，共提供1,976伙單位，而第1期則涉1,393伙，預計2024年9月底落成。項目總樓面約98萬平方呎，將發展成住宅社區，項目設有3座住宅大樓，以中小型單位為主，並設有設零售設施，零售樓面約2,000平方呎。樓盤關鍵日期為2024年9月30日。