天榮站YOHO WEST首批280伙　折實均價10888元　入場一房299.9萬

由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第一期，今日（20日）公佈首張價單，第一期提供280伙，折實平均呎價為10,888元，折實入場299.9萬起，屬一房間隔。較去年9月推出、同系同區天水圍Wetland Season Bay第三期，折實均價14,186元賣平近23%。



戶型涵蓋一房至三房 入場一房299.9萬

首批280伙戶型涵蓋一房至三房。其中一房佔28伙、兩房佔175伙、三房佔77伙。以最高折扣13.5%計，折實售價由299.9萬元至721.4萬元，折實呎價由10,004元至12,812元。

當中入場單位為3A座5樓A9室，實用面積295平方呎，折實售價299.9萬元，呎價10,166元。首張價單價值16.4億元。

另外，精選一房戶為第3A座7樓A9室，實用面積295平方呎，折實售價319.8萬元，呎價10,841元；精選兩房戶為第3B座6樓B6室，實用面積433平方呎，折實售價448.8萬元，呎價10,365元；精選三房戶為第3B座6樓B10室，實用面積546平方呎，折實售價563.8萬元，呎價10,326元。

新地副董事總經理雷霆（左）、新地代理總經理胡致遠（右）

↓↓第2A座36樓A1室經改動連裝修示範單位↓↓

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雷霆：屬「普天同慶、買到就開心價」 料明年樓價重拾升軌

新地副董事總經理雷霆指，是次價格為「普天同慶、買到就開心價」。項目性價比高，對上車客或換樓客等各類型客戶都非常吸引。他認為目前市場利淡消息已經退卻，深港兩地經濟開始復甦，加上市場儲備大量購買力，相信明年樓價會重拾升軌。

至於發展商投地方面，他表示集團積極尋找投資機會。近日的土瓜灣地收到6份標書，集團亦是其中之一。

雷霆：屬「普天同慶、買到就開心價」，料明年樓價重拾升軌（圖左）

周三對外開放示範單位 周四收票

新地代理總經理胡致遠表示，項目將於周三開放示範單位予公眾參觀，周四開始接受認證登記。他亦指，是次價單提供2種付款方式，分別現金即供付款計劃，最高13.5%折扣及建期付款計劃，最高7.5%折扣。由於考慮到買家對於息口敏感，是次發展商買家提供特別調息計劃，供樓首3年可享固定利息2.5%，方便買家掌握預算。

Wetland Season Bay去年推78伙 入場一房496.8萬起

參考新地近年新盤，首先為Novo Land第2A期，位於屯門兆康，首張價單186伙，折實均價13598元，入場開放式245平方呎，折實售價334.7萬元。其次為去年10月推出的Park Yoho Bologna，位處元朗錦田北，首張價單50伙，折實均價13,088元，入場開放式279平方呎，折實售價390.8萬元。

而位處天水圍北的Wetland Season系列去年9月推出Wetland Season Bay第三期，首張價單78伙，折實均價14,186元，入場一房334平方呎，折實售價496.8萬元。同屬系列中的Wetland Season Park第三期則於2020年9月推出，首張價單65伙，折實均價12,968元，入場一房316平方呎，折實售價413.3萬元。