天榮站YOHO WEST再加推170伙　周六首輪開賣350伙

由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第一期，上載價單第3號共170伙 ，該盤同時公佈銷售安排，將於本周六首輪推售350伙。



發展商指出，YOHO WEST 今日（28日）上載價單第3號，推出共170伙，涵蓋1房至3房一套連工作間隔，折實平均呎價12,437元；該批單位包含較多高層及向南天水圍公園景單位，故價錢有所提升，因此屬原價加推。

價單第3號入場單位為第2A座16樓A6單位，實用面積303平方呎，1房間隔，折實售價372.54萬元。該批單位折實售價由372.54萬至1,097.07萬元，折實呎價由10,937至16,682元。

將於周四下午2時截飛

項目同時發出銷售安排第1號，將於12月2日（星期六）推售共350伙，包括價單第1至3號內之單位，涵蓋1房至3房一套連工作間間隔。折實售價由299.96萬至1,098.82萬元，折實呎價由10,000至16,701元。

首輪銷售將於本周四（11月30日）下午2時截票，周六（12月2日）上午8:30開售。將分為A組及B組發售，A組買家須購買最少1伙至4伙指明住宅單位，B組買家則可購買1伙至2伙單位。