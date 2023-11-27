新地YOHO WEST第一期擬明日加推　最快周末首輪銷售

由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第一期，今日（27日）公布最新動向。新地代理總經理胡致遠表示，項目最快明日加推、公布銷售安排，最快周末展開首輪銷售。

他預料，該盤今晚可接獲逾萬個認購登記，以首兩張價單共443伙計，超額認購接近22倍。另外項目上星期項目開放示範單位後暫錄逾3萬人次參觀，客源分布方面，七成為新界區，其中約五成半來自屯門元朗天水圍區，餘下一成半來自新界其他地區。另外，九龍區及港島區則各佔兩成及一成。

新地會董事總經理謝文娟則指，會員買家凡購買於YOHO WEST相關價單內的指明住宅物業，可享1%售價折扣優惠。

新地代理總經理胡致遠（左）

首兩張價單共443伙

該盤首批280伙戶型涵蓋一房至三房。其中一房佔28伙、兩房佔175伙、三房佔77伙。該批單位折實平均呎價10,888元。以最高折扣13.5%計，折實售價由299.9萬元至721.4萬元，折實呎價由10,004元至12,812元。

及後該盤加推價單第2號，涉及163伙，折實平均呎價11,633元，折實入場費351.94萬元，屬一房間隔。發展商表示，該批單位包括首度推出的內園景及向南望天水圍公園單位，定價反映座向與景觀的不同，屬原價加推。