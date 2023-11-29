尚悅‧天城首錄撻訂　油塘蔚藍東岸、長沙灣睿峰各撻1伙

臨近月尾，市場再錄撻訂個案。元朗尚悅‧天城及長沙灣睿峰最新各錄一宗撻訂，合共遭殺訂約461.4萬元。當中尚悅‧天城為項目首宗撻訂。



元朗尚悅‧天城首錄撻訂

恒地（0012）旗下元朗洋房現樓項目尚悅‧天城首次錄得撻訂，涉及單位為1號洋房，實用面積1,825平方呎，採4房間隔，連420平方呎花園及433平方呎天台。單位2021年3月售出時成交價2,839.2萬元，呎價15,557萬元。單位於昨日終止交易，買家撻大訂損失10%訂金約283.9萬元。

元朗尚悅‧天城

油塘蔚藍東岸本月第6宗撻訂

五礦地產（0230）發展的油塘蔚藍東岸本月錄第6宗撻訂，涉及成交金額約5,757.2萬元。是次撻訂單位為3座7樓B室，實用面積460平方呎，2房間隔。買家早於2020年12月以895.4萬元買入單位，呎價19,465元。歷時3年單位最終遭棄購，買家遭殺訂15%約134.3萬元。

資料顯示，本月其餘五宗撻訂個案成交價則由766.73萬至3,954.8萬元，分別於2021年及2023年買入，損失訂金合共約334.1萬元。

長沙灣睿峰1伙撻訂

原由內房中國恒大（3333）持有、現已轉讓予VMS鼎珮的長沙灣現樓新盤睿峰，錄1伙撻訂，涉及單位為西翼26樓B室，實用面積327平方呎，屬一房間隔。

單位原於6月以864萬元售出，呎價26,422元。最終單位終止交易，料買家損失樓價5%訂金約43.2萬元。