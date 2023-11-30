房屋經理學會：99%會員指疫情加重工作量　倡公屋邨引入智能管理

香港房屋經理學會今日（11月30日）發表一份早前與香港大學合作，就新冠疫情對高密度私人住宅業專業管理所產生影響的問卷調查，當中訪問410位該學會專業會員及480位私人屋邨居民。其中有99%的物業經理認為疫情令工作量增加，原因是執行持續更新的防疫法規和抗疫措施；另92%物業經理轉為使用網絡平台與居民溝通互動，並提供更多增值服務。



報告又指，同時亦有98%物業經理表示疫情期間，主要面對無法向居民定期傳遞與疫情相關的最新信息、無法舉行業主組織會議以議決重要事項、防疫物資不足、以及政府的防疫政策不清晰等困難。

至於居民方面，逾90%的受訪居民同意 / 非常同意物業經理在疫情期間的表現，認為他們可以處理事務時可以表現耐心，其中包括可以保障公共、環境衛生、亦可以提供新服務遏止疫情擴散、以及可以在疫情期間調整服務，維持居民正常生活。

香港房屋經理學會會長鄭玉琴表示，支持政府相關部門加快公營屋邨引入智能管理科技，以提升效率和靈活性，同時鼓勵私營樓宇持續發展創新科技，提供合適的居住環境予不同住戶。

香港房屋經理學會會長鄭玉琴（中）表示，支持政府相關部門加快公營屋邨引入智能管理科技。（黃祐樺攝）

建議引入更多非接觸式或自動化設備

另外，該學會同時向政府及發展商提出12項建議以提升對抗疫情的韌性。其中建議政府制定、修訂並嚴格執行相關法律，加強香港對抗疫情的韌性；投放更多資源，資助現有樓宇設施的防疫改善工程；加強公眾教育以提升對公共衛生的認知及責任承擔；設立專屬電子平台，預早向物業管理公司提供有關防疫措施的資訊，以便能及時安排人力和物資；給予「三無大廈」更多支援以提高抗疫能力；增加查詢渠道以解答疫情相關的問題，尤其是對物業管理行業提供更多支援。

學會同時建議發展商、應謹慎設計排污系統，審慎選擇室內和室外喉管的安裝位置；審慎設計和安裝屋宇設備（如通風系統）；使用易於清潔或抗菌的建築/維修物料；引入更多非接觸式或自動化設備；在住宅樓宇增設載貨升降機，以分流客貨；提供政府認證的抗菌塗層供應商名單。

「聯廈聯管」下月招標 料參加住戶每月管理費300元起

被問及早前予市建局合作的舊樓「聯廈聯管」試點計劃進度。香港房屋經理學會前任會長余珍表示，計劃提供硬件、軟件支援管理大廈，將於下月開始12月招標，預計2024年首季推行，早前亦有接觸相關業界人士均認同計劃屬社會責任，故對招標有信心。

余珍續指，該計劃試點涉及九龍城區的四幢舊樓，所涉單位數位約50伙，計劃為期一年，預計屆時參加該計劃的住戶每月需支付300元至600元管理費。期望未來參加數目可增加屆時成本率益將會提高。