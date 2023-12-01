11月新盤撻訂錄25宗　殺訂金額逾2350萬　油塘蔚藍東岸撻6伙

樓市前景未明，市場續現新盤撻訂個案。據《香港01》統計，11月份一手市場錄至少25宗撻訂，較10月份的21宗上升19%，涉及殺訂金額約2,350.9萬元。當中五礦地產（0230）發展的油塘蔚藍東岸月內有6伙單位撻訂，料眾買家遭沒收訂金468.4萬元。



油塘蔚藍東岸錄6宗撻訂

本月錄最多撻訂的新盤為五礦地產發展的油塘蔚藍東岸，本月合共撻訂6伙，涉及成交金額約5,757.2萬元，料眾買家遭殺訂468.4萬元。該批單位成交價由766.73萬至1,198萬元。

黃竹坑晉環單日連撻2伙

路勁地產（1098）旗下黃竹坑港島南岸第1期晉環，繼10月單日撻訂9伙單位後，本月再連撻2伙。料買家損失訂金301.7萬元，兩宗成交涉及售價逾6,035萬元。

涉及的兩伙單位同樣於去年5月購入，分別為晉環2B座28樓A室，實用面積856平方呎，三房間隔，成交價2,973萬元、呎價34,,731元；另一單位則為2B座12樓A室，實用面積及間隔同樣為856平方呎三房，成交價3,061萬元、呎價35,759元。

晉環位於黃竹坑香葉道11號，合共提供800伙，提供兩座住宅大樓。（梁鵬威攝）

粉嶺北ONE INNOVALE 單日撻2伙

恒地（0012）旗下粉嶺北ONE INNOVALE 曾單日連撻2伙，料買家損失約54.9萬元訂金。兩宗成交涉及售價逾1,098萬元。涉及的兩伙單位分別為C座地下11室的花園特色戶，實用面積288平方呎，1房間隔連同286平方呎花園，成交價676.8萬元、呎價23,500元；另一單位則為C座22樓12室的平台特色戶，實用面積228方呎，開放式間隔，成交價421.34萬元、呎價18,480元。

尚悅‧天城洋房撻訂蝕283.9萬

而本月撻訂金額最大的成交為恒地（0012）旗下元朗洋房現樓項目尚悅‧天城，亦是項目首次錄得撻訂個案。涉及單位為1號洋房，實用面積1,825平方呎，採4房間隔，連420平方呎花園及433平方呎天台。單位2021年3月售出時成交價2,839.2萬元，呎價15,557元。買家撻大訂損失10%訂金約283.9萬元。

長沙灣睿峰錄2伙撻訂

其餘撻訂個案包括原由內房中國恒大（3333）持有、現已轉讓予VMS鼎珮的長沙灣現樓新盤睿峰，錄2伙撻訂，合共殺訂95.6萬元。

另外，恆大‧珺瓏灣第1期、煥然壹居、傲寓、維港滙 II、泓碧、名日‧九肚山、KOKO HILLS、MONACO MARINE、星凱‧堤岸、明雋、林海山城及君豪峰分別錄得1伙撻訂，合共殺訂1,146.5萬元。