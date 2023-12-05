佳明何文田明寓吸金逾9億　複式單位擬招標　周六對外開放參觀

佳明集團 （1271）旗下的何文田低密度豪宅項目明寓今日（5日）開放1伙四房無改動複式現樓示範單位予傳媒參觀，最快於本周六對外開放予買家參觀。發展商表示，明寓大多數單位已沽清，暫吸金逾9億元。另亦尚餘3伙複式單位待沽，預告將以招標形式推出。

佳明集團營業及市務總監馮倩平表示，明寓全盤提供18伙單位，一梯兩戶設計。目前項目2伙頂層天台特色戶及所有分層單位已沽出，尚餘3伙四房複式單位待沽，項目暫吸金逾9億元。

佳明集團營業及市務總監馮倩平。

尚餘3伙複式單位 擬以招標形式推

馮倩平續指，明寓尚餘3伙的複式單位將以招標形式推出，意向價參考同項目其他單位。而項目最新一伙頂層特色戶以1.48億元成交，呎價5.4萬元。而9樓B室同屬四房複式戶則以1.08億元沽出，呎價亦逾4萬元。

她又透露，是次示範單位斥資逾200萬元裝修，最快將於本周六對外開放參觀，部分單位已上載最新銷售安排。至於同系土瓜灣明雋，暫沽45伙吸金2.3億元，而青衣明翹匯則累售728伙，套現約49.3億元。集團亦部署2024年底推粉嶺聯發街項目，料涉及約120伙，戶型涵蓋一至兩房。