西九TOWNPLACE明年2月正式開幕　設5.3萬呎會所、七大區域｜多圖

新地（0016）旗下西九臨海服務式住宅項目TOWNPLACE WEST KOWLOON，提供843伙單位，戶型涵蓋開放式至三房單位。項目今日（12月5日）首度開放四層連天台，佔地5.3萬平方呎會所予傳媒參觀。

TOWNPLACE副總經理李雪麗表示，項目早前率先推出了285伙單位出租，已全數租罄，目前項目的入場月租約1.8萬元，而酒店部分亦於11月開放入住，入住率亦理想。項目將於明年2月正式開幕，屆時會全數推出843伙單位。

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TOWNPLACE WEST KOWLOON會所曝光

項目會所合共四層連天台，佔地5.3萬平方呎，設有七大功能區域，包括無邊際泳池、訓練室、共享工作間、共享廚房、聚會空間、寵物空間及露營區。

運動區域方面，會所設有無邊際泳池，泳池位處屋頂，可享維港海景，內設按摩浴缸舒緩住戶肌肉。同層設有重量、輕量健身室，提供商業級的器材及設備。

另外會所設多個戶外空間，包括空中庭園、寵物空間、露營區等等。位處天台的露營區設有帳篷，草地等設施，供住戶賞月觀星。另外本舍地面層亦連連接海濱長廊碼頭，住戶可與寵物於長廊漫步。