利嘉閣料樓價全年跌7%　CEO指今年「好大機會唔使蝕本」

利嘉閣今日（12日）發佈2023年樓市回顧及2024年樓市展望報告，指出截至11月今年樓價已下跌5.8%，料全年將會下跌7%。另指，本港全年買賣合約暫錄2.85萬宗，按年下跌6%，更首次跌穿3萬宗水平，形容「二手市場已進入冰河時期」。該行展望2024年全年樓價可錄得約8%升幅，建議政府可以重新調整三項「辣稅」或「全面撒辣」以刺激交投。



2023年樓價表現方面，利嘉閣地產董事胡栢榮指中小型住宅價格於今年首11個月累跌5.8%，預計全年最終將錄約7%的跌幅，豪宅物業則預測全年跌幅約7.5%。至於租金走勢方面，中小型住宅2023年全年租金最終料升7.5%，而豪宅租金全年也看升7%。

料全年登記量終錄2.85萬宗 失守3萬宗大關

而二手私宅買賣登記方面，截至今年12月11日為止，數據錄27,211宗及2,358.21億元，預期全年登記量最終錄約2.85萬宗，較2022年的3.02萬宗按年跌約6%，除連續兩年創歷史新低外，更為史上首度失守3萬宗大關，可見二手步入冰河時期。

至於全年成交總值料達2,440億元，將按年挫約10%，也連跌兩年，料創近7年以來新低。按每宗二手私宅平均成交價計算，2023年料為856萬元，將按年跌約5%。

一手買賣登記全年險破萬宗 史上第四低

總結2023年一手私宅市場，截至12月11日為止，買賣登記量值分別錄得9,516宗及1,227.26億元，料全年相關量值最終可達約10,500宗及約1,340億元，將較去年分別微升5%及大增19%。雖然全年登記量重登萬宗之上，惟實際升幅輕微，是繼2013年一手新例歷史新低、2022年疫情及2008年金融海嘯後的史上第四低年度。至於2023年每宗一手私宅平均成交價料為1,276萬元，按年將升13%。

建議政府全面撒辣 明年樓價料升8%

樓價走勢方面，利嘉閣地產總裁廖偉強預計，中小型住宅樓價於2024年全年將可錄得約8%的升幅；而豪宅物業價格在高才通、新資本投資者入境計劃及越來越多家族辨公室效應帶動下，料同步有8%的上升空間。至於租金方面，也可受惠持續到港的各方人才需求而繼續走俏，當中中小型住宅租金於2024年料再升6%；豪宅租賃亦同樣看好，冀按年再漲6%。

廖偉強再指在上一份施政報告中政府出台多項「減辣」措施，令到本港樓市交投量隨後有所上升，但仍然有足夠力量提振樓市，建議可以重新調整三項「辣稅」或「全面撒辣」以刺激交投。

廖偉強指今年「好大機會唔使蝕本」

至於集團營業額及來年部署方面，廖偉強表示公司今年營業額料達12億元，比上年的10億元按年增長20%，而來年營業額目標定為15.66億，受惠集團於今年11月錄得營利，料集團今年「好大機會唔使蝕本」。

廖偉強另指，集團目標來年增加450名人手至2,500人，以應付來年的樓市交投增加。而分行數量則保持190間，來年並沒有增加分店的決定，但指「貴的舖不續租，平的舖會續租，多成交的區增加分店」。公司另會投放來年預計營業額2%，即3,000萬元用作發展社交平台宣傳。