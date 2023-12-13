難敵逾8厘貴息　恒大‧珺瓏灣新增3伙銀主盤　3年前借財仔呼吸Plan

樓市進入加息周期，樓價持續下跌，近年採用「呼吸Plan」入市的買家，難敵貴息斷供，其住宅物業最終淪為銀主盤。涉及屋苑近年入伙的屯門恆大．珺瓏灣，新近新增3伙由財務公司歐力士推出的3伙銀主盤，3伙銀主盤的原業主在2020年3月至4月入市，當時採用「呼吸Plan」，不過息口大增至8.875厘，未能承受貴息而斷供。



據地產代理消息，上述3個銀主盤均由財務公司歐力士推出，分別為包括2期5A座高層R室，實用面積372平方呎，銀主盤叫價600萬元，不過2020年4月買入價高達616.6萬元。

另外兩伙則為細單位，1期2A座中層B室，實用面積312平方呎，銀主叫價480萬元，惟2020年3月買入價為575.6萬元；餘下一伙為2期5座中層M室，實用面積222平方呎，銀主叫價335萬元，而2020年3月買入價428.2萬元。意味上述3個單位銀主叫價，均較3年前買入價低2.7%至21.8%。

3年前均有意採用90%一按呼吸Plan

資料顯示，上述3伙恆大．珺瓏灣銀主盤，在2020年3月至4月一手賣出，均採用發展商提供的「成交金額90%第一按揭」。不過恒大其後陷入債務危機，發展商要求相關業主轉至今次接管單位的歐力士財務服務香港有限公司上會。

最新按揭利率為P加3厘

據了解，歐力士向上述3伙單位原業主提供的按揭計劃，為首3年最優惠利率（P）減2.5厘的低息計劃，不過優惠期結束後，息率大幅攀升至P加3厘，按目前P為5.875厘計，即利息高達8.875厘。