兩母子詐騙投資夥伴判囚30個月　4年前1.7億購荃灣商場收回佣75萬

廉政公署調查貪污時，揭發一名物業投資者及其母親在一項1.68億元的商場收購項目中，詐騙一名投資夥伴支付代理佣金逾75萬元。二人早前被廉署落案起訴，今日（13日）在區域法院各被判入獄30個月。



謝耀陞，39歲，恒豐地產有限公司（恒豐）公司董事兼股東；及其母親冼玉翎，68歲，早前同被裁定一項串謀詐騙罪名成立，違反普通法。暫委法官陳炳宙判刑時表示，被告出於貪婪犯案，法庭有責任維護香港廉潔公平的營商環境，須向被告判處阻嚇性刑罰。

案情透露，謝耀陞於2019年6月邀請一名投資夥伴一同收購荃灣翠濤閣商場，並協議透過買入思成有限公司（思成）以收購該商場。冼玉翎與該投資夥伴分別持有思成55%及45%股份，收購商場的開支及盈利會根據有關比例分配。

思成於2019年7月經美聯與賣家簽訂臨時買賣合約，以1.68億元購入該商場。思成須向美聯支付成交價的百分之一，即168萬元作為代理佣金。根據上述協定，該投資夥伴須支付當中約75萬元。

美聯僅收佣兩成、回佣八成

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現恒豐經冼玉翎與美聯達成另一協議去共同促成上述交易。按該協議，美聯與恒豐會共同促成有關交易，美聯只收取代理佣金的兩成，而由謝耀陞擁有的恒豐則會收取餘下八成代理佣金。但謝耀陞與冼玉翎並無向該投資夥伴透露這協議，意圖從該投資夥伴需支付的75萬元佣金中經恒豐瓜分得益。該項商場收購計劃最終告吹，而思成沒有完成有關交易。

謝耀陞曾夥拍莎莎幼子郭浩泉等組基金公司

翻查資料，謝耀陞為一名投資者，亦為共享工作空間Campfire創辦人，謝耀陞數年接受傳媒訪問曾指出其家族於泰國從事地產生意。謝耀陞近年也曾在港夥拍其他投資者，如與莎莎國際（0178）主席郭少明幼子郭浩泉、泛海國際（0129）主席馮兆滔之子馮康、以及宏基資本（2288）前副總裁洪英偉，合組基金公司麒豐資本收購舊工廈。