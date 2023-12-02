樓市減辣無用、代理生意難做！　直擊代理舖變淘寶自提點｜燈神

今年樓市交投相當慘淡，一眾要靠佣金生存的地產代理，近幾個月都活在水深火熱之中，11月份更有數字顯示，當月每11名代理先爭到一張單，情況相當嚴峻。喺生存空間不斷收窄情況下，地產代理自然要諗計保住飯碗，燈神最近喺社交媒體睇到大角咀有間地產代理舖，竟然將部份舖位變為「淘寶自提點」，見到此情況燈神亦感到心酸，所以特登去過咗現場望一望。



原來間舖就位於大角咀港灣豪庭商場內，該舖頭外貌與一般地產代理並無大分別，招牌鮮艷，舖面貼上多個樓盤廣告，除咗本地樓盤外，而且仲有大灣區精選。不過舖面另一邊就大字標題貼上「自提點」三隻大字，而係舖頭外面望入去，更加見到有為數不少的貨架。

半間舖頭放置1.8米高貨架 多個包裹待領取

燈神見到如此狀況，真係忍唔住走入去舖頭內睇下，一入門口就畀佢嚇親，一間地產舖竟然有大約一半空間拎嚟做自提點，舖位中心竟然有多個高1.8米的貨架，仲有唔少包裹等待領取。

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店內地產舖招牌做得四四正正，不過下方長櫃除咗放置文件架，竟然都拎埋放置包裹。好地地一間地產代理舖，竟然變咗間自提點，真係令人意想不到。燈神懷住好奇心就問下舖頭內的職員，不過佢就話知道最近一周舖頭變得好出名，但自己只係普通職員，唔太知道點解要將舖頭部份空間用成自提點，所以唔太方便評論。

職員：減辣對香港人冇吸引力

但係佢就話「近年生意差、成交量少、睇樓客亦都一樣，本身舖頭都有其他分店，但依家縮到淨返一間分行」。佢仲話，雖然政府10月底係有為樓市減辣，不過其實根本冇乜效用，對香港人冇乜吸引力，二手交投真係冇乜點升，就算買第二套房的稅率由15%大減一半到7.5%，一班投資者都係唔肯入市，反映咗成個市況、成個環境唔係咁好囉。

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近月11名代理爭一張單 情況嚴峻

其實地產代理行業生存空間的確不斷收窄，燈神睇返啲數字，11月份整體物業註冊宗數有3,526宗，但全港有多達39,747人從事地產代理，者係平均每11.3名代理爭一張單，雖然較10月份每13.7名代理爭一張單比較，競爭程度稍為減少，但依然處於嚴峻情況。因此為求生計，都好難怪地產代理都要撈多一範做埋自提點。

臨近聖誕、農曆新年消費檔期 遲早堆滿舖頭

除咗樓市冇成交令到地產代理要撈埋自提點外，燈神認為臨聖誕節、農曆新年亦係重要因素，始終兩大節日都係消費旺季，相信到時會有大批貨品運送到依間另類自提點，睇怕過多幾個星期，間舖頭應該就會堆滿包裹，到時睇怕都好難帶客入舖頭簽約了。