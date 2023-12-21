華懋蔡宏興︰樓市仍未走出困境　料未來樓價呈U形發展

美國停止加息，並預視來年將開始減息，看似為本港樓市帶來一絲曙光。華懋集團行政總裁係蔡宏興昨日（20日）出席活動時表示，現時樓市就像在一條漆黑的隧道中，已看到隧道尾的光芒，但需要時間走出隧道。他預計未來樓價將呈「U」形發展，有望回穩。



蔡宏興表示，目前息口高企、地緣政治局勢不明朗、內地樓市疲弱等因素，持續影響本港樓市。而最近美聯儲宣布暫停加息，他預料最快明年3至4月開始減息，形容減息可以為樓市帶來一個信心。但指目前息口高企的確為一些準買家帶來財政壓力，加上樓市下行準買家仍然觀望心儀單位會否再有下行空間，導致目前樓市「穩定咗」但未見有升幅。

「樓市好似以前一年升10%機會較少」

蔡宏興看好最近公佈的新資本投資者入境計劃，料可以為樓市帶來上升的力量，惟預計未來樓市走勢呈「U」字形回穩，直言「樓市好似以前一年升10%的機會就比較少」，畢竟目前一手住宅存貨仍有4萬至5萬伙，單位仍需時間消化。

至於來年推盤方面，蔡宏興指長沙灣東京街項目希望來年新年後可以「有喺手」，開始部署預售樓花推出市場；何文田瑜一剩餘優質海景單位，待減息後市況回穩再推出市場；西半山大學閣目前仍陸續錄得成交；薄扶林Victoria Coast亦將陸續推出市場。

華懋集團行政總裁係蔡宏興。（柳英傑攝）

蔡宏興︰發展商睇餸食飯 始終持審慎態度

對於今年發展商對投地意欲大減，蔡宏興指「而家個個都睇餸食飯」，發展商在目前利息高企環境下，會傾向保留較多現金流，對投地後的建築成本、買入地價的高低持較審慎態度，他舉例指發展一個項目需時多年，在項目落成前利息支出已佔成本的3至4成，發展商比較難計數。

至於華懋安達臣道石礦場安峯項目，蔡宏興指正在嘗試將該區打造成一個全面的社區，一個可以給予老人家及年輕人混合居住的社區。另指，正在與政府商討嘗試投放更多資源提供更多公共設施予當區居民，目前政府給予正面的回饋。