置地：明年商廈、消費市場充滿挑戰　對高檔零售市場前景信心不變

置地公司商用物業執行董事江璣若表示，今年是復常後的第一個聖誕節，經過三年疫情，集團明顯可以感受到市面上濃厚的節日氣氛。位於置地廣塲中庭的Mount Santa Paws聖誕裝置至今已錄得超過5,000名訪客。置地廣塲的人流與去年相比增長15%，而聖誕期間的銷售額預計亦將比去年同期增加20%。



他指，置地公司於今年繼續與租戶緊密合作，當中包括與Leading Nation Hospitality合作，在告羅士打大廈43至45樓開設項尖餐飲概念FORTY FIVE。除此之外，置地公司目前亦正與多家主要奢侈品牌租戶探討他們在中環核心擴張和發展的潛在計劃。

展望未來，置地公司指明白2024年將會充滿挑戰，全球經濟形勢未見明朗，對於寫字樓及消費市場均可能產生負面影響。該集團對高檔零售市場的前景信心不變。

太子大廈。（蔡偉南攝）

江璣若又表示，一衆奢華品牌仍然視香港為不可替代的重要市場，Louis Vuitton路易威登近日在港舉辦Pharrell Williams時裝展，DIOR亦計劃於二零二四年第一季度在香港舉辦時裝展，這些都是香港市場吸引力的明證。

其他部署方面，江璣若指正在全速推動更新置地廣塲零售和餐飲組合的計劃，以提升租戶和顧客的體驗。計劃包括在太子大廈頂樓推出全新餐飲概念，以及對置地廣塲的零售空間進行全新規劃。計劃詳情將於明年初公佈。」而蘇富比將於2024年第一季度在遮打大廈開設用作拍賣和展覽用途的頂級旗艦藝廊。