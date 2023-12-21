宏安黃大仙薈鳴短期公布銷售部署 推智能生活吸客
撰文：黃祐樺 蔡偉南
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宏安地產（1243）旗下黃大仙薈鳴正積極部署銷售安排，並將於近日公布最新部署。發展商表示，項目為申請成為參加光纖接達樓宇標籤計劃的樓宇，提供智能化的居住環境，同時預先設置Google Nest Mini 和預留電動窗簾接線，為住戶打造智能家居。
薈鳴提供230伙單位，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積200至375平方呎。
至於一手市場錄零星交投，由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣維港滙今日（21日）錄一宗特色單位成交，屬維港滙I第5座頂層連天台29樓B單位，三房連套房間隔，實用面積958平方呎，連783平方呎天台，成交價3,168萬元，呎價33,069元。
發展商表示，項目今年售出260伙，套現逾59億元。12月則錄13宗，套現逾2.8億元。
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