呂麗君晉環「撻訂貨」2820萬重沽　較撻訂前賣平近七球

原由「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）買入的一伙黃竹坑晉環豪宅，於本月14日錄撻訂，並損失約350萬元訂金，極速應驗「大劉」劉鑾雄在11月份會見傳媒的「豬頭炳」預言。翻查成交紀錄冊，該單位昨日（18日）以2,820萬元重沽，呎價為30,686元。新買家採用180日成交期，即是次成交價較撻訂前賣平逾681.3萬元或19.5%。



上述撻訂單位為路勁地產（1098）旗下黃竹坑港島南岸第1期晉環豪宅的1B座高層A室，實用面積919平方呎，屬三房間隔，由呂麗君2021年5月以3,501.3萬元購入，呎價38,099元。惟單位最新於本月14日終止交易，料損失售價10%訂金即約350萬元。

「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）。(網上圖片)

兩年前連買4伙單位斥資1.4億元

不過值得留意的是，如連同上撻訂單位計，呂麗君曾於2021年5月大手買入晉環4伙單位，合共斥資逾1.4億元，且涉及逾千萬元「辣招稅」。除了上述最新撻訂個案外，其餘3伙豪宅也有暗湧，如1B座39樓A室，該單位於2021年5月買入，當時成交價約3,483.9萬元，在今年3月份疑似撻訂，據悉，當時發展商已通知代理把單位重新銷售，不過成交紀錄冊顯示，至今依然未終止買賣。但該單位目前依然未完成交易。

至於餘下2伙單位同樣為1B座高層A室，2021年5月份成交價分別為逾3,500萬元，兩個單位至今依然未完成交易，不過也未遭到發展商終止買賣殺訂。

大劉曾指買晉環是「豬頭炳」、難以成交

人稱大劉的華人置業（0127）前主席劉鑾雄於11月舉行記者會時，對呂麗君買入晉環的行為有所回應。大劉當時指：「人地有錢FULL PAY，佢唔係架，俾10%（首期），另外又俾15%稅政府，人地有錢佬太太俾晒錢買晉環，佢就唔係架，冇腦架，咁點樣成交，蠢到隻豬咁，豬頭炳嚟架」。