十大屋苑周末錄14宗成交、連升3周　中原：二手交投有復甦跡象

中原地產十大屋苑12月錄得135宗成交，按月回升9.8%。全年計，中原地產十大屋苑2023年合共錄得1886宗成交，按年跌17.6%，創2006年有紀錄以來歷史新低；樓價幾乎全線下挫，僅得康怡花園及海怡半島不跌反升。至於本周末成交量，中原地產十大屋苑本周末錄得14宗成交，按周上升16.7%，創35周新高，交投造好，3天新年長假共錄16宗成交。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，十大屋苑周末交投連升3周，近2周均錄得雙位數交投量，反映二手交投有復甦跡象，買家陸續落實入市決定，若政府進一步推出刺激經濟措施如減辣，相信會「事半功倍」，加快復甦進度。

港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城大除夕錄得1宗成交，單位為海天閣中層F室，實用面積717平方呎，三房套房間隔，望正南池園景致，11月放盤時叫價1,400萬元，現以1,200萬元成交，折合實用呎價16,736元。原業主則於2009年12月以760萬元買入，是次易手帳面獲利440萬元，單位升值58%。