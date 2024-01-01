美聯：2023年整體物業註冊量約5.8萬宗　創有紀錄33年新低

回顧2023年樓市，物業交投表現創紀錄最差。據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，2023年（截至12月28日）整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量合共錄57,781宗，估計全年最終約58,000宗，比起2022年59,619宗更低，創自1991年有紀錄以來的33年新低。



整體物業註冊金額創10年新低

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，金額方面，2023年（截至12月28日）整體物業註冊金額錄約4,757億元，較2022年全年5,545億元跌約14%，並創10年新低。

回顧2023年（截至12月28日）各類物業註冊量表現，住宅方面，在不包括一手公營房屋之下，一手私樓及二手住宅註冊量合共錄46,712宗，較2022年全年47,217宗減少約1.1%。

非住宅方面，2023年（截至12月28日）工商舖註冊量合共錄3,890宗，比起2022年全年亦少約13.4%；至於純車位及其他物業錄5,335宗，按年更減少約23.4%；反觀，年內只有一手公營房屋宗數按年上升，錄1,844宗，升約9成半。

每年整體物業註冊金額。（資料來源：美聯）