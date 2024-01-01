2023年十大屋苑全年成交宗數1869宗　按年跌18.4%、創歷史新低

傳統十大屋苑12月份錄得118宗成交，連跌2個月，本月跌幅4.1%。全年計，中原地產十大屋苑合共錄得1,869宗成交，按年跌18.4%，創2006年有紀錄以來歷史新低。



陳永傑料首季成交量現小陽春

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2023年樓市二手成交強差人意，自首季後交投持續淡靜，政府第4季亦開始推出不同的減辣措施救市，惟成效需時，期望2024年政府持續減辣徹辣，在息口見頂下，若美國開始減息，本港樓市轉勢機會極大，預計2024年首季成交量將率先出現小陽春。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

嘉湖山莊交投按年逾兩成

2023年交投量最多為天水圍嘉湖山莊，不過亦按年重挫逾兩成。中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍區內新盤低價出擊錄熾熱銷情，加上年底聖誕新年檔期屬傳統樓市淡季，12月份嘉湖山莊交投量進一步下跌，錄得18宗買賣成交，較11月跌35.7%，12月平均實用呎價8,297元，按月持平，惟已連續5個月見「8字頭」，創近7年低位。

伍耀祖指出，總結全年，2023年嘉湖山莊共錄得288宗買賣成交，對比2022年363宗減少20.7%，平均呎價按年下跌約14%，與2021年高峰比，跌幅更達29%。由於大市仍充斥多項不明朗因素，現時整體入市意欲及信心較低，嘉湖山莊願意劈價平賣的業主未算很多，買家亦只肯低價入市，故出現買賣拉鋸局面，交投低迷。