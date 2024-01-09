洪水橋滙都I半年劈價18%　加推63伙均價1.18萬　入場費339萬

泛海國際（0129）旗下洪水橋洪安里1號新盤滙都（high park）第一期滙都I ，加推全新一張3號價單，提供63伙單位，整批單位折實平均呎價11,797元。入場單位2座1樓A10室，屬一房間隔，折實售價339.7萬元。發展商表示，該批單位比以前推出單位折讓近18%。



事實上，該盤早於2023年7月推出，當時首批125伙，折實平均呎價約13,747元，其後同月加推的2號價單折實均價也高達13,857元。反映最新3號價單的折實平均呎價，低於1號及2號價單超過一成。值得留意，該盤開盤以來至今僅沽出92伙，佔滙都I及滙都II 全盤1,025伙僅約9%。



關堡林：新價單屬「超級筍、超級抵、超級貼地價」

泛海國際集團執行董事關堡林表示，滙都I由上年推售至今共沽出92伙，套現5.2億元。形容新加推價單定價為「超級筍、超級抵、超級貼地價」，該批單位比以前推出單位折讓近18%，最快過年前展開銷售。

新加推3號價單，涉及單位共63伙，折實平均呎價11,797元，價單內涵蓋首度登場的第2 座樓王單位共58伙，以及5個位於第3座的三房戶 ， 折實售價339.7萬元起 ，最低折實呎價10,288元，折實平均呎價11,790元。

兩房戶呎價10288元起

入場單位2座1樓A10室，實用面積327平方呎，屬一房間隔，售價397.31萬元，扣除最高14.5%折扣後，折實價339.7萬元，呎價10,388元。

入場兩房單位2座1樓A09室，實用面積440平方呎，售價529.44萬元，扣除最高14.5%折扣後，折實價452.67萬元，呎價10,288元。關堡林指，該單位呎價料為洪水橋8至9年內最低，可以說是重回8至9年前水平。

去年7月首兩張價單均價1.37萬至1.38萬

翻查資料，滙都I在2023年7月開價，首張價單提供125伙，折實平均呎價13,747元，一房戶入場費440.92萬元。同月加推的2號價單提供63伙，折實平均呎價約13,857元， 一房折實價由452.7萬元。

泛海國際集團營業及市務部市務經理邱英發表示，新推出單位買家提供4種付款計劃，分別為「120天現金付款計劃」、「180天現金付款計劃」、「靈活建築期付款計劃」及「輕鬆置業建築期付款計劃」 ，付款計劃優惠連同其他折扣優惠，最高折扣達樓價14.5%。

項目之示範單位及售樓處設於荃灣楊屋道88號「Plaza 88」10樓，全新三房交樓標準示範單位，屬第3座8樓B06室，實用面積491平方呎，即日起開放予公眾參觀。

滙都分兩期發展共1025伙

滙都分兩期推出，其中滙都I涉及623伙，標準戶型涵蓋一至三房，實用面積為321至522平方呎，其中一房佔134伙、兩房佔348伙、三房佔36伙，另設有105伙特色單位。

滙都整個項目由5座12層高的大廈組成，分兩期發展涉及1,025伙，總樓面面積約52萬平方呎另設商舖及住客會所。項目位於洪安里1號，由泛海國際於2020年底以每呎樓面補價約4,092元，即涉逾21.28億元完成補地價，屬該區近年來最大規模住宅發展。

↓滙都I 3座8樓B06室↓