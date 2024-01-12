上季住宅內部轉讓創一年新低　美聯：印花稅減半令「甩名」減少

美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，去年第四季已知的內部轉讓住宅註冊個案（包括買賣雙方其中一個名字相同，以及部分業權轉讓個案）共錄973宗，比起第三季1,182宗按季減少約17.7%，宗數自2022年第四季後首次跌穿千宗水平，創一年新低；若自2022年第二季開始計算，上季則創近7季次低。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，整體二手住宅市場方面，去年第四季註冊量錄6,273宗，按季跌約14.9%；相比之下，上季內部轉讓個案按季跌17.7%，跌幅比起整體二手住宅市場更大。相信因去年10月底公布的施政報告落實減辣，當中新住宅印花稅減半，即業主購入多一個單位的成本減少，相信或令內部轉讓的「甩名」個案減少，導致內部轉讓個案按季跌幅顯著。

第四季18區中 16區內部轉讓個案按季下跌

若以18區劃分，去年第四季共有16區內部轉讓個案按季下跌，1區持平，1區上升；錄跌幅的地區中，離島區宗數按季急挫約57.6%，跌幅為18區之中最大；跌幅緊次的是中西區，按季亦跌約35.8%；葵青區跌幅排名第三大，跌約32%；至於沙田區及油尖旺區則分別按季減少約28.6%及約27.3%。