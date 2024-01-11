黃大仙薈鳴周六首輪發售165伙　今截收1160票、超額認購6倍

宏安地產（1243）旗下黃大仙薈鳴將於周六（13日）展開首輪銷售共165伙，該盤於今日（11日）下午6時截票，最終錄得1,160個認購登記，較首輪發售165伙超額認購逾6倍。



宏安地產執行董事程德韻表示，薈鳴將於以抽籤形式發售165伙，涵蓋5伙開放式單位、96伙一房單位及64伙兩房單位，實用面積介乎200至375平方呎，折扣後售價338.8萬至744.5萬元，折扣後呎價介乎14,251至19,970元。該批單位市值約7.8億元。

宏安地產營業及市務高級經理陳永盟表示，經初步分析認購登記意向數據，項目中近一成為內地專才，另外近五成為現居東九龍同區的居民。將視乎本周六銷情，不排除即日加推單位應市。