法定古蹟｜1881商場提新方案　維持拆卸圓形觀景台、東面引入商店

長實（1113）近年曾計劃把尖沙咀「1881商場」圓形觀景台拆卸，並重建一座「玻璃建築」。不過該方案先後延期審議，而2021年發展商更撤回申請方案。惟據最新城規會資料，發展商再向遞交新申請全面翻新「1881商場」，維持拆卸圓形觀景台方案，同時擬在大樓東面引入商店、露天餐廳，及增設古蹟中心等。



申請人指，上述發展方案旨在提升申請地點的歷史氛圍、增強綠色及自然特徵、增加歷史遺址的吸引力，並同時改善可達性。

是次申請將在大樓增建樹木、在整項目的東面及西面部分空間增設開放予公眾的綠化平台。發展商計劃在大樓東面面向九龍公園徑部分，引入商店或露天餐廳及設立古蹟中心。現時位於舊九龍消防局前的行人隧道罩篷以將會後移，以可展示消防局的全貌及歷史特色。

是次新方案的高度限制及總樓面面積並沒改變，整個項目樓面維持12.6萬平方呎。

1881商場最新發展方案模擬圖片

曾三度延期審議 早前撤回

逾130年歷史的法定古蹟尖沙咀前水警總部建築群，早年由長實活化為「1881商場」，商場內圓形觀景台原種有一棵有約百年歷史的細葉榕，不過在2018年因颱風「山竹」吹襲而倒塌。長實早在2020年申請拆卸該樹所在的圓形觀景台，不過當時遭城規會否決，認為無辦法證明不會對1881年歷史氛圍造成不良影響。

1881商場內的圓形觀景台，原種有一棵有約百年歷史的細葉榕。（網上圖片）

去年底申拆卸重建玻璃屋

而在2021年底長實再次向城規會申請，計劃把細葉榕所在的圓形觀景台拆卸，並重建為一座「玻璃建築」。據該方案模擬圖資料，新建築物劃分兩層，地面及一樓將作零售、餐飲用途，一樓位置設有戶外用餐區域，而在頂層位置也會重新種植一棵大型細葉榕。

當時申請人指，該方案旨在提升申請地點的歷史氛圍，嘗試提供公眾所嚮往的東西，包括帶出歷史中尖沙咀海岸上的兩個綠色山丘，及改善可達性，尤其是在九龍公園徑一帶，並希望回復前水警總部重現昔日的光彩。

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