法定古蹟｜尖沙咀1881商場　撤回觀景台玻璃屋重建方案

長實（1113）早前向城規會申請，計劃把尖沙咀「1881商場」圓形觀景台拆卸，並重建一座「玻璃建築」。不過該方案今年已經先後在1月、3月及6月份申請延期審議。新資料顯示，發展商已經撤回申請方案。

今年三度延期審議

逾130年歷史的法定古蹟尖沙咀前水警總部建築群，早年由長實活化為「1881商場」，商場內圓形觀景台原種有一棵有約百年歷史的細葉榕，不過在2018年因颱風「山竹」吹襲而倒塌。長實早在2020年申請拆卸該樹所在的圓形觀景台，不過當時遭城規會否決，認為無辦法證明不會對1881年歷史氛圍造成不良影響。

1881商場內的圓形觀景台，原種有一棵有約百年歷史的細葉榕。（網上圖片）

去年底申拆卸重建玻璃屋

而在去年底長實再次向城規會申請，計劃把細葉榕所在的圓形觀景台拆卸，並重建為一座「玻璃建築」。據該方案模擬圖資料，新建築物劃分兩層，地面及一樓將作零售、餐飲用途，一樓位置設有戶外用餐區域，而在頂層位置也會重新種植一棵大型細葉榕。

當時申請人指，該方案旨在提升申請地點的歷史氛圍，嘗試提供公眾所嚮往的東西，包括帶出歷史中尖沙咀海岸上的兩個綠色山丘，及改善可達性，尤其是在九龍公園徑一帶，並希望回復前水警總部重現昔日的光彩。

↓↓觀景台重建玻璃屋方案↓↓