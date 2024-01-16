PARK YOHO Napoli劈價加推74伙　折實均價1.37萬　平過3年前兩成

新地（0016）旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli昨日突加推新價單共74伙，實用面積由460至1,012平方呎，戶型涵蓋兩至三房間隔，另設8伙特色戶，折實平均呎價約13,756元，較對上於2021年的5號價單折實平均呎價17,909元低約23%。



該批單位價單定價由744.6萬至2316.3萬元，呎價由14,905元至22,888元。是次提供的優惠較早前16%再低3%，即扣除今次最多13%優惠後，折實價647.8萬至2,015.18萬元，折實呎價由12,967至19,913元。

當中，入場單位為第21B座2樓B室，實用面積487平方呎，屬兩房間隔，折實售價為647.8萬元，呎價為13,302元。

另提供多項現金回贈、印花稅優惠

同時發展商亦新增多個折扣或現金回贈，當中包括有1萬元樓價折扣、印花稅直送7.5%、業主現金回贈6%或4%外來人才現金回贈等，料最高可獲逾16.5%回贈。