黃大仙薈鳴本周五招標18伙特色戶　包括頂層連天台戶

宏安地產（1243）旗下黃大仙薈鳴將於周六（13日）展開首輪銷售共165伙，即日沽出96伙，銷售不俗。發展商今日（15 日）公佈新一份銷售安排，將於本周五招標18伙特色單位。



宏安地產執行董事程德韻表示，項目首輪銷售成績理想，除標準單位大受歡迎外，特色單位同樣接獲不少查詢。為回應市場要求，現推出銷售安排第2號，1月19日起以招標方式推售18伙特色單位，包括8伙2樓連平台特色單位及10伙28樓連天台特色單位。

宏安地產營業及市務高級經理陳永盟表示，其中28樓連天台特色戶，住宅單位層與層之間高度約4米，具空間感。同時項目住客升降機可直達天台，方便頂層單位住戶享用其天台，設計屬市場罕見。

黃大仙薈鳴首輪銷售現場情況。

首輪推售165伙、即日沽出96伙

薈鳴在過去的周六進行首輪開售，合共推出165伙單位，最終該盤即日沽出96伙。首輪發售的單位包括5伙開放式單位、96伙一房單位及64伙兩房單位，實用面積介乎200至375平方呎，折扣後售價338.8萬至744.5萬元，折扣後呎價介乎14,251至19,970元。該批單位市值約7.8億元。

黃大仙薈鳴地盤。

↓18樓A室連裝修示範單位↓

+ 15

↓18樓F室無改動示範單位↓