九龍城瓏碧全新一房示位曝光　設空中書房配「隱藏式可折疊樓梯」

碧桂園香港（2007）發展的九龍城瓏碧今日（19日）首度開放大一房連傢俬予傳媒參觀，發展商表示，項目由2022年5月開售，目前已沽出70伙，佔總數190伙單位的36.8%，套現5.7億元。



是次全新示範單位為25樓K室，實用面積354平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，單位以「現代時尚」為主題，以圓弧流線及雲石質感打造集美感與實用性相結合的生活環境。單位室內佈置採用原木色、灰色、白色配以大量原木傢俬作點綴，以深淺色作為對比。

設「隱藏式可折疊樓梯」

單位入口處增加大面積，其玄關位置並設有大窗，直望獅子山景。玄關上方亦打造空中書房，搭配「隱藏式可折疊樓梯」，增加使用空間的同時將樓梯隱藏於無形。另單位設有落地玻璃摺門連接約38平方呎的三合一露台。

↓瓏碧25樓K室示範單位↓

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接近9成買家選用雙層傢俬組合套裝優惠

至於主人房同樣利用高樓底搭建雙層傢俬，上方放置大雙人床，下方設有大衣櫃及 L形大檯。房間內兩面為落地玻璃墻身，大單邊角窗設計，最大限度納入室外光線。而浴室亦有三合一充電座及無線充電座。

發展商表示，目前開放式及一房單位均設有雙層傢俬組合套裝優惠。其中C及H單位買家只需額外支付2萬元即可獲價值15萬元的雙層傢俬組合套裝。 又指目前已有接近9成買家選用此優惠。