周末新盤錄24宗　按周跌78%　PARK YOHO Napoli減價後沽3伙

新盤實行減價銷售策略，吸引買家入市。過去周末兩天（20、21日）新盤錄得24宗成交，較上周的112宗下跌約78.6%。涉及有一半新盤曾減價或新增優惠重售，當中新地（0016）PARK YOHO Napoli更新價單減價後，即沽3伙吸金1,974萬元。



元朗PARK YOHO Napoli新價單沽3伙

新地旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli減價推售貨尾，項目上周一上載新價單共74伙，折實平均呎價13,756元，較上一張於2021年推出的5號價單，大幅減價逾20%。新價單於本周末正式銷售後沽出3伙，套現約1,974萬元。涉及單位包括第21B座2樓C室、7樓C室及12樓B室，皆為實用面積487平方呎的兩房單位。售價由651.54萬至663.4萬元，呎價13,379元至13,623元。

元朗PARK YOHO Napoli。

滙都I 沽3伙 吸金1275萬

泛海國際（0129）旗下洪水橋洪安里1號新盤滙都（high park）第一期滙都I，上周同樣大幅劈價近20%推新價單，惟項目首輪開售當日場面冷清，未獲買家捧場。不過項目其後於本周末成功沽出3伙，套現1,274.9萬元。單位包括一房及兩房戶型，售價379.3萬元至514.1元，呎價11,552元至11,599元。

洪水橋洪安里1號新盤滙都。

海茵莊園單日連沽2伙 瑜一．天海兩房1786萬沽

九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園早於周日錄得2宗成交。售出單位分別為2座27樓A2室，實用面積280平方呎，成交價515.5萬元，平均呎價18,410元；另一單位為1座27樓A8室，實用面積428平方呎，成交價769萬元，平均呎價17,967元。項目於本月至今共售出11伙，套現逾6,000萬元。

華懋集團及港鐵公司（0066）合作發展的何文田站上蓋項目瑜一第IA期項目瑜一．天海亦沽一伙，涉及為第2A座8樓C室，屬兩房連儲物室間隔，實用面積593平方呎，以1,785.96萬元成交，折實呎價30,117元。至於，整個「瑜一」系列現已累售439伙，套現約75.2億元。