萊坊：2023年下半年亞太區樓價漲4.5%　香港大跌6.8%差絕亞太區

萊坊今日（31日）公佈新一份《 亞太區住宅市場回顧 》指出，在2023年下半年，報告覆蓋的25個城市中，2023年下半年亞太區平均住宅樓價按年上升4.5%，當中有21個城市錄得按年樓價升幅，新加坡以13.7%的年度增幅領先，成為表現最好的市場。反之，香港在眾多城市之間跌幅最為明顯，下跌6.8%，成為表現最差的市場，南韓首爾緊隨其後，下跌5.5%。



報告指出，儘管中國內地政府試圖穩定房地產行業，但預計持續的流動性危機將拖累內地市場的經濟復甦。房地產市場的表現疲弱將持續到2024年，交易量仍在下跌，預示有進一步收縮的空間。

而香港住宅市場面臨的挑戰亦相似，包括市場情緒疲軟、利率高企以及大量未售出的新盤。按揭利率上升正影響買家的負擔能力，令買家入市的態度更加謹慎。

亞太區主要城市2023年下半年樓價表現。

樓價不會出現「V」型反彈

萊坊董事、大中華區研究及咨詢部主管王兆麒表示，去庫存仍是整個大中華地區的主題，因為在短期內銷售和現金流對於發展商的重要性遠遠高於盈利。 在香港，儘管政府已經「減辣」，但市場情緒仍然疲軟。他預計樓價不會出現「V」型反彈，而高息口將持續阻礙2024年上半年市場復甦。