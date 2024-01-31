負資產倍升｜經絡曹德明：上半年樓市價跌量升 　負資產或超3萬宗

金管局公布2023年第四季負資產個案錄得25,163宗，涉及金額1,312.97億元。對比2023年第三季錄得11,123宗及592.63億元，宗數及金額按季分別大增14,040宗及720.34億元，創自2004年第3季後的季度新高。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，去年下半年受息口上升、交投下跌以及發展商減價推售新盤等多個因素影響，本港樓價一直下行。根據差餉物業估價署數據顯示，去年第4季私人住宅售價指數報317.1點，連跌8個月，與2021年第3季的歷史高位397.9相比更急挫逾兩成。

上半年樓市「價跌量升」 料負資產超3萬宗

另外，自2019年政府放寬按揭保險成數的樓價上限，按揭保險宗數曾於2021年攀升至歷史新高，根據經絡內部資料顯示，採用8成或以上按揭的買家比重有顯著增加。而樓價由高位回落逾兩成，該批於2019年至2022年樓價高企並採用高成數按揭入市的業主便會較大機會跌入負資產。

曹德明指，由於負資產數字是滯後數字，加上現時銀行估價趨向審慎，一手貨尾積壓，發展商傾向以低價策略推售新盤，即使交投量或於上半年回穩，但樓價未必即時回升，上半年樓市或呈「價跌量升」的狀態，負資產個案仍有上升壓力，或超越3萬宗以上水平。

另外，明日聯儲局議息，市場預計維持利率不變，對樓市有正面支持的作用，料負資產宗數最快於下半年才有機會高位回落。

目前拖欠比率超低水平 業主供款能力穩健

曹德明續指，負資產數字攀升不代表業主無力供款，自2010年壓力測試措施推出後，本港業主還款一直處於穩健水平。

根據金管局12月住宅按揭統計調查資料顯示，超過3個月及6個月未償還按揭貸款的拖欠比率分別報0.08%及0.05%，多年來處於超低水平，顯示絕大部份業主的供款能力仍穩健，銀行借貸風險可控。只要借貸人每月準時還款，一般情況下銀行不會向負資產人士「call loan」。

不過，曹德明提醒有意置業之人士仍要衡量自身經濟及供款能力，避免借太盡，緊記按時供款以及預留至少半年的後備資金。