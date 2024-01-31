負資產倍升｜學者︰樓價下滑速度比預期急　現時情況未到好差

香港金融管理局今日（31日）公布2023年第4季末負資產住宅按揭貸款的最新調查結果，負資產住宅按揭貸款宗數由2023年第3季末的11,123宗，增加至2023年第4季末的25,163宗，負資產個案按季升幅高達近1.3倍。香港大學房地產及建築系客座副教授張聖典表示，只要市民準時還款，「依家情況並未到好差」。



香港大學房地產及建築系客座副教授張聖典表示，負資產個案急增主要由於本港樓價下滑速度比預期急，加上過往幾年都有樓市措施，令市民可以承做高成數按揭。

他舉例指如果市民承造8成半按揭，當樓價下跌15%，單位已成為負資產。加上，目前未見到有特別政策或利好因素，令樓價回升，認為負資產數量增加情況會持續。

料負資產數量增加情況持續

但張聖典指市民不需要過分恐慌，因為金管局有指引指出當還貸款人準時還款，而樓價下跌，銀行亦不會追收差價或有其他行動。此外，目前本港就業數字良好，有別於2003年及2008年就業率不足情況，形容只要市民準時還款，目前情況並沒有很差。