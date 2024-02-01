美聯：內地降準利好樓市　東立擬推赤柱SOLANCE、每呎索價7萬

內地降準，資金釋放，料有利樓市。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雖然去年樓市整體表現疲弱，但一手成交量按年錄得約10,500宗，較2022年回升約1成半，當中一手市場逾億元買賣則錄得60宗成交，較2022年的42宗更上升超過4成，表現跑贏大市。



布少明指出，近期市場正憧憬在內地降準的帶動下，資金釋放，加上提振經濟措施推出，將會為內地經濟帶來動力，而本港樓市亦會受惠，其中豪宅市場亦不乏資金偷步入市。事實上，今年1月逾3,000萬元一手成交已錄得約30宗，較去年12月份約24宗高出25%。

東立地產地產部總監陳玉成表示，集團旗下南區兩個豪宅項目赤柱村道52至54號SOLANCE，以及壽臣山南天第，其中SOLANCE已屆現樓，提供6間洋房，實用面積介乎2,496至2,783平方呎，屬四房間隔，所有洋房附設裝修，意向呎價約7萬元。 目前項目已安排地產代理參觀。至於南天第則計劃下半年推出。