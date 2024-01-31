嘉里畢架山緹外8500呎頂層相連大宅　6.36億沽創九龍分層住宅新高

撰文：蔡偉南
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嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，今日（31日）成功招標售出第2座7樓頂層相連大宅，成交價高達6.36億元。今次成交價同時再度突破九龍分層住宅新高。

成交呎價逼近7.5萬

最新成交單位為緹外第2座7樓頂層相連大宅，實用面積為8,495平方呎，連5,633平方呎天台及1,168平方呎前庭，屬五房五套房加四間工人房間隔，剛以6.36億元成交，平均實用面積呎價約74,868元，繼三星期前，成交價再次創下九龍分層住宅歷史新高。上述單位包括兩個住宅停車位的認購權，每個住宅車位認購價為600萬元。

項目目前累售8伙，總成交金額逾26億元，平均成交實用面積呎價逾61,000元。

緹外第2座7樓頂層相連大宅。

緹外涉61伙分層大宅及3座院墅

緹外項目由5座住宅大樓及3座院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。

3座院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。

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