發展商利市封掀炒風！　會德豐誠邀水彩藝術家設計、炒上200元

農曆新年各大商業機構亦會推出自家利市封，部份大型銀行、投資銀行及零售奢侈品牌的利市封往往有價有市，甚至出現「炒價」情況。過去多年本地發展商亦有推出自家利市封，不過甚少引起炒風，惟今年個別發展商揼本邀請著名水彩藝術家設計，令個別利市封套裝炒上近200元水平。



會德豐：花鳥水彩為主題 由本地水彩藝術家設計

翻查二手買賣平台，部份發展商利市封被推出放售，當中最貴為會德豐地產的自家利是封套裝，索價180元。

會德豐地產今年的利市封套裝花鳥水彩為主題，利市封套上面的圖案由爲本地水彩藝術家蔡逸俊設計，創作靈感主要圍繞花卉及動物，同時印有「迎春接福」、 「鳥語花香」八隻字，寓意在新一年可以「新春如意 花開富貴」。至於，利市封套表面則以紅色為主色，左下角印有一條金龍以符合龍年生肖。

恒地利市封印上The Henderson 索價55元

至於大型發展商恒地（0012），該集團今年推出的利市封就以去年落成的全新商廈「The Henderson」為主題，利市封一式兩款，各分為長款及短款，其中短款利市封背後則印有「心想事成、步步高升」的祝賀字句。

「The Henderson」在2023年落成，為恒地近年推出的核心區旗艦甲級商廈，由著名建築師Zaha Hadid 建築事務所設計，成為今年恒地利是封的封面主角。在二手買賣平台亦有賣家推出放售，不過恒地利市封套裝叫價相對合理，一套索價約55元。

華懋利市封一套三款 圓形線條拼砌吉祥圖案

而華懋集團今年就以旗下熱銷樓盤何文田站上蓋項目瑜一作為主題，設計利市封。設計以「圓逸心境」的主題，以圓形為設計概念，祝賀新一年事事「圓」滿。當中一套三款分別以大紅色、橙色及紫色作主調，並採用燙金及壓凸技術印製。

三款利是封以大小不一的圓形線條拼砌出與新年賀詞相關的吉祥圖案，包括鯉魚圖案、金錢圖案，以及環環緊扣的心連心圖案。

啟德海灣：龍形圖案配搭出不同祝賀宇句

近年新盤市場有不少發展商合組財團投地發展，相關財團都會有為樓盤推出屋苑自家利市封。其中嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展、位於啟德跑道區的啟德海灣，設計一套四款利是封，當中以紅色、橙色、紫色及金黃色作主調，用上龍形圖案並靈活配搭出不同的祝賀宇句，當中亦不忘加上樓盤名稱加以宣傳。

嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展、位於啟德跑道區的啟德海灣。

新地：可愛卡通公仔配NOVOBOT穿梭港九新界

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND近年持續進行銷售，累積沽出超過2,700伙。發展商今年則以可愛的卡通公仔作為樓盤利市封主題，並配以色彩繽紛的顏色。當中一套四款，並以紅色、橙色、紫色及黃色作主調配以可愛兔仔、NOVOBOT，龍形圖案，以及招財貓，配以可愛鐵路、小巴及巴士，穿梭港九新界。

至於同屬新地的焦點新盤啟德協調道10號項目「天璽．天」（Cullinan Sky）也有推出屋苑自家利市封，設計較為簡約。

屯門兆康NOVO LAND利市封。

樂風推出一式三款長形利市封

近月為旺角東洗衣街單幢樓Elize PARK以進取價開盤的樂風集團，推出一式三款的長形利市封，其中一款寫上「行運一條龍、龍年勢如虹」，十分應節，而設計風格相當配合發展商風格，以龍纏繞一幢商廈，甚有氣勢。

協成行：花瓶設計、畫有雀鳥、花圖案

另外，本地老牌發展商協成行亦設計了一套四款的利市封，當中以紅色、橙色、黃色作主調，中間配以花瓶設計並畫有雀鳥以及花圖案，同時用上七彩繽紛顏色。利市封上壓凸技術印製，並印有「協力齊心、馬到功成、花開富貴、恭喜發財」的祝賀字句。