新地V Walk、V city擲680萬迎農曆新年 人流、生意料增15%及20%
撰文：黃祐樺
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農曆新年將至，新地（0016）旗下西南九龍區及屯門商場V Walk及V city，斥資逾680萬元舉辦不同的龍年活動及表演，期望春節期間人流及生意額分別按年增長約15%及 20%。
新地代理租務副總經理孫雅茵指，上述兩個商場亦準備逾15個龍年開運活動，當中有年宵市集，現場售賣多款新春年花、手作工藝、賀年食品及酒類等，亦另有財神及醒獅巡遊、川劇變臉表演，另V Walk 露天廣場亦設有多個打位熱點，及體感互動遊戲。
去年全年營業額按年增兩成
另同時為配合春節黃金週，亦與廣州天匯廣場igc聯手，共發放逾200萬元商場電子禮券及商戶優惠券，V city亦加推3,000張口岸車票。至於，上述兩個商場去年亦舉辦多項活動，孫雅茵表示總計去年全年人流及營業額按年分別增約12%及20%。
另外商場出租率方面，孫雅茵指現時V Walk及V city出租率達100%，而日本迴轉壽司品牌壽司郎亦現於V Walk開幕。
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