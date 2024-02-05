星之谷莊錦輝：壓力測試「加2厘」有條件進一步調低

市傳金管局擬就樓按貸款利率壓力測試的措施進行檢討，包括壓測利率、其應用的供款比率，與其他措施如樓按比率等。金管局總裁余偉文今日（5日）亦表示，對於逆周期措施會因為不同因素及周期，而調整實施，會不時作出檢討。



對於上述情況，星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，壓測利率作出調減屬合理做法，相信對樓市起正面推動作用。他指出，壓力測試的目的，是確保按揭借款人有足夠財務能力，應付按息上升引致的還款壓力，考慮到本港銀行的拆息處於較高水平已一段時間，加上市場預期美國今年會啟動減息周期，認為假設利率再會進一步上升的幅度不大，有條件於壓測「加2厘」的基礎上進一步調低。

不過，現時首置人士只要不超過供款和入息比例上額，便無需進行壓力測試，因此會調低壓測對於「上車一族」的影響不大，反而對於有按揭在身的已置業人士，如果壓測調低至加一厘，基本上只要能通過目前「供款與入息比率」，即能輕易通過壓測。

星之谷莊錦輝。

他相信任何「減辣」措施都有助提振買家信心，認為新一份財政預算案政府的樓市措拖，將與過去一年政府以往的房屋政策一致，目的是為協助本地置業人士拆牆鬆綁。有社會聲音提出「撤辣」提振樓市，他認為完全「撤辣」對整體樓市不見得有好處，如果賣家對後市信心不足，隨時造成崩盤，辣招稅有很多細節，是可以修訂及放寬的。

完全「撤辣」對整體樓市不見得有好處

同時，他就穩定樓市及幫助市民置業提出多項建議。第一，調整樓按比率協助業主換樓，如有按揭在身毋須扣減一成按揭成數，希望減輕準買家首期負擔。第二，延長「先買後賣」印花稅退稅期限，原規定換樓客須12個月內售出原有物業方可退回雙倍印花稅，建議延長印花稅退稅期限鼓勵業主換樓，增加市場供應及信心。第三，可考慮放寬業主持有第二套物業，而毋須繳付雙倍印花稅，讓業主免去需在短時間賣樓的煩惱。

另外，他表示市場正憧憬2月底財政預算案中有機會提振經濟及樓市措施，銀行不敢進行明顯調整，加上臨近農曆新年樓市，大市氣氛較為觀望，相信今個月交投將持續淡靜。