上月零新盤申請預售　4個月內第三次　新地十四鄉兩項目撤回申請

地政總署公布，上月未有接獲預售樓花同意書申請，為去年10月、11月以來再次出現零申請情況。另外，新地（0016）旗下西貢十四鄉大型發展項目第1A及1B期，於上月撤回預售申請，各設781及794伙。



上月底全港滾存待批預售單位錄得7,717伙，按月下跌2,628伙，或25.4%，同時連跌8個月，創2020年3月後，近4年最少。

十四鄉項目擬建46幢住宅 涉9700伙

新地十四鄉大型綜合發展項目為近年市場上最大型的私人住宅補地價項目，地盤面積約805萬平方呎，擬興建46幢樓高16至31層的分層住宅物業，住宅樓面涉及約579萬平方呎，涉及不多於9,700伙。

項目同時提供多幢樓高3至5層的非住宅建築物，涉及樓面約71.6萬平方呎，當中，康體中心與附屬設施佔約18.8萬平方呎，而住客會所及商業設施各佔約14.47萬及約13萬平方呎。車位數量多達3,166個。