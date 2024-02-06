新界西連環爆蝕　上車客445萬執御半山平貨、樓價蒸發34%

二手市場持續疲弱，市場上不斷出現蝕讓成交。當中屯門半新盤御半山有一房蝕沽，獲上車客444.5萬元接貨，貶值逾34%。另元朗祥發大廈亦有兩房戶以378萬元蝕沽，原業主7年帳面微蝕2萬元。



美聯物業高級營業經理顧耀彬表示，是次成交為屯門御半山2期2A座中層C室，實用面積386平方呎，屬一房連儲物室間隔。據悉買家為上車客，預料息口已見頂，故議價後以444.5萬元承接，呎價約11,516元。

參考同類成交單位，實用面積相同，屬2A座中層C室，於去年5月以508.8萬元沽出，即是次成交較近9個月前平64.3萬元。據知，原業主2021年初以677.2萬元購入單位，持貨3年，是次轉手帳面蝕讓232.7萬元，單位期內貶值逾34%。

屯門御半山。（鄭子峰攝）

元朗祥發大廈兩房378萬蝕沽

另外，元朗祥發大廈一伙兩房亦錄蝕讓個案，中原地產副區域營業經理王勤學表示，涉及為高層A室，實用面積409平方呎，單位最初以468萬元叫價放盤，終累減90萬元或近2成，終以378萬元沽出，呎價9,242元。據知，原業主於2017年2月以380萬元買入，持貨7年，是次轉手帳面微蝕2萬元。