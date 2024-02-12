嘉華溫偉明倡寬免辣稅讓港人買第二套樓　另可考慮推利息補貼

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，啟德區內設施及基建日漸成熟，希望區內能夠再新增各類綠色建築如雲巴、單軌等，優化區內狀況，同時也可以考慮將土瓜灣的臨海位置，連同啟德一併打造郵輪停泊中心，成為全新超級旅遊熱點。他又指出，息口預計快將見頂，期望預算案為樓市帶來好消息，集團密切留意市場走勢作最新銷售部署。

溫偉明表示，長遠而言，香港前景始終向好，認為目前資金較多，市民存款數字也破頂，反映港人觀望態度明顯，料未來息口減少時，減少把資金成存款，未來資金會轉向磚頭。

目前發展商貨尾數量較多，溫偉明認為，香港樓市高峰期一年可錄得約3萬伙一手成交個案，認為政府需要諗方法增加成交量及需求，如何吸引內地專才來港，直言「香港始終講經濟」。他又指出，近期已有不少內地專才已經來港買樓，涉及大額住宅成交，另有部份專才來港先租樓，因此建議政府可放寬香港人買第二套樓的辣招稅，以讓市民可作額外投資收租。至於額外印花稅SSD方面，他則認為不用放寬，指目前市場不用額外增加供應。

未來數年一手新盤供應處於高位，個別樓盤銷售時要減價求售，溫偉明認為，樓市是經濟副產品，政府首要做的事是做好經濟，做好需求，認為個別樓盤減價是冇意思，又指不應拉低樓價助上車，應助基層人士脫貧上流才是正確。至於負資產數字超過2萬宗，他指，負資產出現但未見破產情況，認為樓市永遠有周期，料下半年樓市會有升幅。

由於近年息口趨升，他認為雖然市場預計減息在即，但與其等減息，不如由政府推出利息補貼，以支持樓市。