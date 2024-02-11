壽臣山15號六千呎洋房4.98億沽　英皇楊政龍：繼續惜售、有序加推

大年初南區超級豪宅錄得矚目成交個案。由英皇國際（0163）、中渝置地（1224）、資本策略（0497）合作發展的南區洋房項目壽臣山15號，於今日初二（11日）促成5號洋房成交，售價4.98108億元，成交呎價74,400元，為龍年首宗超級豪宅大額成交。是次成交價及成交呎價均為南區本年新高。



英皇國際副主席楊政龍表示，踏入龍年，集團南區洋房項目壽臣山15號再度錄得成交，可見豪宅市場備受歡迎。是次壽臣山15號1再獲買家垂青，充分反映買家肯定集團品牌及發展項目質素。未來將會繼續採惜售態度，有序地加推應市。

最新標售的5號洋房實用面積6,695平方呎，5房(5套房)戶型連健身室，俱備2,391平方呎花園及1,580平方呎天台，內設私家升降機，並連恒溫游泳池、私家升降機及2個停車位。

累售3幢洋房、套現18億

項目合共出售3座洋房，套現約18億元。壽臣山15號共提供15幢低密度豪華獨立洋房，每戶實用面積由3,727至12,073平方呎，間隔由4房4套至6房6套不等。

資料顯示，項目曾於2022年曾沽出7號及11號兩伙洋房，成交價分別約8.7億及4.3億元，套現13億元，當中最高成交呎價逾10.8萬元。