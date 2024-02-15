諾華誠信、Franck Muller落戶長沙灣　部署拓大灣區業務

長沙灣甲廈，不乏高增值租戶。根據高力香港國際報告顯示，在過去5年長沙灣甲級寫字樓交投量增加62%，亦屬唯一租金增長超過5%的地區。事實上，該區甲廈整體出租率接近九成，成為逆市奇葩，不乏優質客戶，如吸引瑞士名錶品牌Franck Muller以及從事金融科技的諾華誠信入駐，部署拓大灣區業務。



瑞士名錶品牌Franck Muller去年在新辦公室展示「世界高級鐘錶展」腕錶新作。

Franck Muller大廈管理為首要條件

長沙灣區內已有不少工廈活化或重建成寫字樓，為區內注入活力。在通關前，有複雜功能製錶大師美譽的Franck Muller 大中華區代理購入新世界發展旗下位於區內「南商金融創新中心」高層三個單位，打造辦公室以及設立海景展覽室。登記買家為新加坡跨國鐘表經銷商Cortina Holdings Limited。

Franck Muller港澳區董事總經理接受訪問時潘正棋表示，當時目標是頂級配套的全新寫字樓，皆因公司不時會運送鐘錶等貴重商品，因此大廈的安全管理為首要條件。他續指，物業發展商有良好信譽，與Franck Muller形象十分配合，大廈保安管理嚴密，能夠大大提升安全感。「就算拿很貴重的東西來，如十幾二十萬的錶，都可以很放心。」

此外，潘正棋表示，由於Franck Muller 是國際品牌，因此無論在服務或配套上，均需要給予顧客舒適和全面的體驗，而大廈的頂級配套能夠提振業務的表現。「專門揀選高樓層及有corner位，可欣賞到海景，並打造海景展覽室。為此可以讓客人舒適地等候完成檢查或維修。」

Franck Muller港澳區董事總經理潘正棋表示除了大廈管理佳，配套如客𨋢及洗手間均使用高級設計，予客人專業感覺。

大廈科技配置助做好數據風險管理

對寫字樓「硬件」有嚴格要求的，還有以南商金融創新中心作新總部的諾華誠信。其行政總裁何佳意指出，由於公司每日需要24小時處理逾 500 萬份個人信貸資料，同樣注重嚴密的保安系統，以確保為公眾提供安全可靠的服務。

何佳意續解釋，該大廈的配置能夠提高網絡表現，有助做好數據風險管理，如支援5G網絡、單位地面已預留隔空位方便靈活鋪設複雜數據線和電路、樓面負荷量大等。「根據IT requirement checklist，九龍西好像只有兩棟符合要求！」

信貸資料庫生力軍諾華誠信駐足南商金融創新中心高層多個單位，公司每日要處理逾500萬份個人信貸資料。

諾華誠信：大灣區為跳板

諾華誠信是原有區內客，早前為了擴充業務而「搬前一條街」，何佳意形容，長沙灣剛好位於一個中心點，「好似你去港島區其實你一出去就是西隧，這個地點是我覺得很好，而且沒有什麼投訴。」而距離尖沙咀、新界路程更短。何佳意亦分享道，公司已取得批准做跨境數據，並視大灣區為跳板，部分同事需經常出差，不論是去高鐵站或是其他關口往返大陸十分方便。

潘正棋表示公司代理整個大中華區，包括香港、澳門及內地，有不少客人來自大灣區，故在選址時以方便為依歸。無論由機場、港珠澳大橋或深圳灣口岸等關口前往長沙灣，全程經高速公路只需約半小時，還可以方便澳門和國外客人。「司機由內地較偏遠地區駕駛前來都只需約兩小時。」

諾華誠信行政總裁何佳意表示是次擴充為長遠發展策略，選址時亦留意大廈有否具備ESG認證，方便為企業都取得相關認證。

開支都較傳統商業區實惠

相比起傳統商業區，九龍西長沙灣區最大的優勢是日常消費性價比較高，加上社區發展相對成熟，更因此吸引能區外人口入住。

何佳意指出，長沙灣區租金、餐廳價格等生活開支都較傳統商業區實惠。以交通為例，在公司附近坐的士到機場也只是約200元。此外，區內生活配套亦充足，包括有「西九四小龍」之稱私人住宅昇悅居、泓景臺；宣道國際學校和港大學專業進修學院（HKU SPACE）等教育配套。

他表示，寫字樓和住宅共存，將整區變得更有動力。「很多同事覺得這裡是可以留下來，甚至因為公司在長沙灣而搬到附近居住。」