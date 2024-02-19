沙田新城市廣場農曆新年檔期報捷　生意額按年升20%

新地（0016）旗下沙田新城市廣場及HomeSqaure兩大商場，於年初九舉行「飛躍龍騰醒獅賀新歲」表演，為農曆新年長假期尾聲劃上句號，吸引大批市民及遊客圍觀；新地租務部副總經理許嘉雯表示，今年新春假期的本地顧客、遊客均有增長，共10天的新春黃金檔期。人流、生意額均雙雙報捷，較去年同期錄得雙位數字升幅。



新城市廣場、HomeSqaure今年斥資1,000萬元打造新春佈置，透過連串活動，刺激新春黃金檔期的人流、消費。許嘉雯續稱，今年新春零售消費氣氛暢旺，新城市廣場逾百間商戶。不但於歲晚延長營業時間，更於新春假期期間照常營業，當中包括多家過江龍食肆及米芝蓮大廚主理餐廳，刺激大眾到商場與親友吃團年及開年飯。

而年初一至年初三，商場更舉辦財神賀歲活動，大派開運利是；年初五又適逢2月14日情人節，商場亦舉辦情歌表演及鮮花氣球換領等活動，成功帶動商場在新春期間的人流及消費額較去年同期上升15%及20%，當中以餐飲、美妝護膚、珠寶鐘錶及超市百貨的生意額有明顯增長，部份商戶的生意額較去年同期更錄得50%的升幅。