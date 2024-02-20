麗新藍塘傲商場傳5.3億沽　較意向價低4成　華潤隆地接手呼聲高

由麗新（0488）及帝國集團合作的將軍澳藍塘傲在去年10月份以招標形式放售，意向價高達8.5億元。市場消息指，項目新近以5.35億元易手，新買家料為華潤隆地，成交價較招標意向價低37%。



上述將軍澳藍塘傲商場在上年10月份透過代理行推出招標，涉及藍塘傲商場地下、1樓、地庫1樓至2樓，以及地庫全層停車場。商場總建築面積約102,582平方呎，提供154個停車位。目前商場出租率高達93%，每月商場淨收入約260萬元，停車場淨收入約32萬元，扣除必要支出後，租金回報料可達逾5厘水平。

租金回報可達逾5厘

市場消息指出，項目新近以5.35億元易手，新買家料為華潤隆地，成交造價亦因應市況淡靜而有所調整，成交價較早前發展商招標意向價低3.15億，或37%。

↓將軍澳藍塘傲商場↓

將軍澳南多個商場早年易手

事實上，將軍澳南一帶過去不時錄得商場成交個案，其中最矚目為2018年10月份，原由會德豐發展及持有的區內三個新盤Monterey、Capri、Savannah，3個屋苑基座商場以合共33.8億元沽出，每個商場成交價介乎16.68億、8.99億及8.13億元，成交呎價約9,036、8,236及8,393元。

至於原由會德豐持有的同區The Parkside商場，則於2015年底以5.1億元沽出予印度船王家族，及後又再把部分業權，售給基金安祖高頓。不過最終該商場在2019年5月份以7.8億元轉售宏安（1222），成交呎價13,842元。